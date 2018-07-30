Наставник "МЮ" призвал команду поскорее вернуться из отпуска

Об этом сообщает The Times.

Как отметил Моуринью, он обратился к футболистам, чтобы те немного сократили свой отпуск и приехали в клуб на тренеровки. Ярким примером его просьбы оказалисьМаркус Рэшфорд и Фил Джонс.

По предварительным сведениям, игроки решили досрочно завершить отпуск и на этой неделе прибудут в расположение клуба. Также сообщается, что наставник хочет, чтобы и другие игроки последовали примеру своих одноклубников. По его мнению, игроки "МЮ" сейчас как никогда имеют множество травм, поэтому он не может рассчитывать на девятерых игроков.

Сейчас восемь футболистов находятся в отпуске. Среди них - Это Поль Погба, Ромелу Лукаку, Маруан Феллайни, Джесси Лингард, Маркус Рашфорд, Эшли Янг, Фил Джонс и Виктор Линделеф.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что его команда намерена бороться за титул чемпионов Англии сезоне 2018/19 и других остальных не менее важных кубков.