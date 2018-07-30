16:19 30.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Наставник "МЮ" призвал команду поскорее вернуться из отпуска

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что "красные дьяволы" перед началом сезона испытывают кадровые проблемы. В связи с эимм игроки "МЮ" должны сократить свой отпуск и помочь команде.

Наставник

Об этом сообщает The Times. 

Как отметил Моуринью, он обратился к футболистам, чтобы те немного сократили свой отпуск и приехали в клуб на тренеровки. Ярким примером его просьбы оказалисьМаркус Рэшфорд и Фил Джонс. 

По предварительным сведениям, игроки  решили досрочно завершить отпуск и на этой неделе прибудут в расположение клуба. Также сообщается, что наставник хочет, чтобы и другие игроки последовали примеру своих одноклубников. По его мнению, игроки "МЮ" сейчас как никогда имеют множество травм, поэтому он не может рассчитывать на девятерых игроков.

Сейчас восемь футболистов находятся в отпуске. Среди них - Это Поль Погба, Ромелу Лукаку, Маруан Феллайни, Джесси Лингард, Маркус Рашфорд, Эшли Янг, Фил Джонс и Виктор Линделеф.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер "Ливерпуля"  Юрген Клопп признался, что его команда намерена бороться за титул чемпионов Англии сезоне 2018/19 и других остальных не менее важных кубков. 


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