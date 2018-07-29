22:47 29.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинцы выиграли еще три медали на ЧМ мира по гребле на байдарках

Украинские спортсмены в последний день Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи в воскресенье, 29 июля, выиграли еще три медали.

Украинцы выиграли еще три медали на ЧМ мира по гребле на байдарках

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, "золото" завоевал байдарочник Олег Кухарик на дистанции 500 метров. Серебряную награду завоевала каноэ-четверка Дмитрия Озимока, Александра Яцюка, Павла Семенюка и Ильи Шайгородского также на дистанции в 500 метров.

Кроме этого, "бронзу" получила байдарка-четверка Дмитрия Даниленко, Дмитрия Костишена, Дениса Лахманова и Олега Кухарика. Они соревновались также на дистанции в 500 метров.

Напомним, Чемпионат мира проходил с 21 по 24 июня 2018 года, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 27 стран мира.

В общекомандном зачете сборная Украины среди 27 стран мира заняла третье место.

Как сообщал УРА-Информ, спортсмены-пограничники завоевали пять золотых медалей на Чемпионате мира по гиревому спорту среди мужчин и женщин в Милане. Младший сержант Василий Потокий в двоеборье - весовая категория 74 килограммов, прапорщик Ольга Масловець в упражнении рывок - весовая категория 75 килограммов, сержант Василий Михайлинчик в двоеборье - весовая категория 80 килограммов, а также старший прапорщик Владимир Поручиков в упражнении длинный цикл - весовая категория 87 килограммов завоевали золото и звание чемпионов мира


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