Зинченко усилил центр "Вулверхэмптона"

Владельцы клуба еле-еле согласились продать украинца Зинченко за рекордную сумму в 16 млн. фунтов стерлингов.

Саша уже успел пообщаться с журналистами на своей праймериз-конференции: "Честно говоря, я считаю, что "Манчестер Сити" сейчас одна из лучших команд в мире. Все мечтают сыграть здесь, и я не исключение. Я стараюсь учиться каждый день, и я буду драться здесь. Я готов ко всему, потому что должен быть профессионалом".

За свою непродолжительную карьеру украинец сумел сыграть 8 матчей в составе "горожан" и отметиться результативными передачами, ассистами и навесами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на днях "Вулверхэмптон" согласовал с "Манчестер Сити" переход украинского игрока Александра Зинченко в свою команду. Так, за полузащитника новичок Премьер-лиги заплатит 12 миллионов фунтов, еще четыре миллиона прописаны в сделке в виде бонусов.