Защитник ФК "Шахтер" отправится "дефить" раздевалку

Специалисты решили, что "серьезно" наказать футболиста просто невозможно за неимением видеозаписи, где четко видно момент схватки Исмаили и "динамовцев".

В официальном вердикте специальной футбольной комиссии говорится следующее: "После тщательного изучения всех имеющихся материалов дела КДК ФФУ решил отстранить Исмаили на две игры, но не принимать во внимание письмо ФК "Шахтер", в котором клуб требует отстранения двух игроков ФК "Динамо" Киев минимум на три матча".

Напомним, в матче за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо не обошлось без эмоций. В концовке встречи произошел неприятный эпизод с участием Бурды и Исмаили. В итоге оба игрока были удалены арбитром встречи Константином Трухановым.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Исмаили был удален за удар соперника и в случае дисквалификации не сыграет с " Динамо".