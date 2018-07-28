08:00 28.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Защитник ФК "Шахтер" отправится "дефить" раздевалку

В рамках заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины было решено наказать опорного защитника "горняков" Исмаили. Об этом говорится на официальном сайте ФФУ. 

Защитник ФК

Специалисты решили, что "серьезно" наказать футболиста просто невозможно за неимением видеозаписи, где четко видно момент схватки Исмаили и "динамовцев".

В официальном вердикте специальной футбольной комиссии говорится следующее: "После тщательного изучения всех имеющихся материалов дела КДК ФФУ решил отстранить Исмаили на две игры, но не принимать во внимание письмо ФК "Шахтер", в котором клуб требует отстранения двух игроков ФК "Динамо" Киев минимум на три матча".

Напомним, в матче за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо не обошлось без эмоций. В концовке встречи произошел неприятный эпизод с участием Бурды и Исмаили. В итоге оба игрока были удалены арбитром встречи Константином Трухановым.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Исмаили был удален за удар соперника и в случае дисквалификации не сыграет с " Динамо". 


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