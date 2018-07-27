Сан-Паулу официально обратился к Шахтеру с желанием приобрести Тайсона

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон всерьез заинтересовал бразильский Сан-Паулу.
Трехцветные сделали горнякам официальное предложение по трансферу 30-летнего футболиста.
В новом клубе Тайсону готовы платить 100 тыс. долларов в месяц.
По информации источника, трансфер может быть официально оформлен в ближайшие дни.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", стала известна сумма, за которую Шахтер приобрел бразильца Маркиньоса Сиприано. По информации ведущего программы "ТаТоТаке" Сергея Болотникова, Шахтер заплатил за молодого бразильского таланта 650 тысяч евро. "Горняки" могли получить футболиста бесплатно, но только в сентябре, однако в Шахтере решили не ждать и выплатить компенсацию Сан-Паулу.