Роналду может дебютировать за "Ювентус" против "Кьево"

Об этом сообщается в микроблоге Twitter турнира.

Согласно недавно полученным сведениям, в матче первого тура Серии А туринский "Ювентус" сыграет в гостях с "Кьево" из Вероны.

В этой встрече за бьянконери может дебютировать португальский нападающий Криштиану Роналду, который перешёл в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года.

"Первым домашним для Роналду матчем может стать встреча с "Лацио", - говорится в сообщении.

Полностью календарь первого тура выглядит так:

"Аталанта" - "Фрозиноне"

"Болонья" - СПАЛ

"Кьево" - "Ювентуc"

"Эмполи" - "Кальяри"

"Лацио" - "Наполи"

"Милан" - "Дженоа"

"Парма" - "Удинезе"

"Сампдория" - "Фиорентина"

"Сассуоло" - "Интер"

"Торино" - "Рома"

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-игрок "Реала", нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отдыхал с семьей в Греции. Футболист щедро поблагодарил работников отеля "Коста-Наваріно".