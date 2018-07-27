Роналду может дебютировать за "Ювентус" против "Кьево"

Представители официального сайта Серии А опубликовали даты стартовых двух туров чемпионата Италии по футболу на сезон 2018/19.
Об этом сообщается в микроблоге Twitter турнира.
Согласно недавно полученным сведениям, в матче первого тура Серии А туринский "Ювентус" сыграет в гостях с "Кьево" из Вероны.
В этой встрече за бьянконери может дебютировать португальский нападающий Криштиану Роналду, который перешёл в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года.
"Первым домашним для Роналду матчем может стать встреча с "Лацио", - говорится в сообщении.
Полностью календарь первого тура выглядит так:
"Аталанта" - "Фрозиноне"
"Болонья" - СПАЛ
"Кьево" - "Ювентуc"
"Эмполи" - "Кальяри"
"Лацио" - "Наполи"
"Милан" - "Дженоа"
"Парма" - "Удинезе"
"Сампдория" - "Фиорентина"
"Сассуоло" - "Интер"
"Торино" - "Рома"
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-игрок "Реала", нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отдыхал с семьей в Греции. Футболист щедро поблагодарил работников отеля "Коста-Наваріно".