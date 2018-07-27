11:59 27.07.2018 | Спорт | Новости
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Роналду может дебютировать за "Ювентус" против "Кьево"

Представители официального сайта Серии А опубликовали даты стартовых двух туров чемпионата Италии по футболу на сезон 2018/19.

Роналду может дебютировать за

Об этом сообщается в микроблоге Twitter турнира.

Согласно недавно полученным сведениям, в матче первого тура Серии А туринский "Ювентус" сыграет в гостях с "Кьево" из Вероны.

В этой встрече за бьянконери может дебютировать португальский нападающий Криштиану Роналду, который перешёл в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года.

"Первым домашним для Роналду матчем может стать встреча с "Лацио", - говорится в сообщении.

Полностью календарь первого тура выглядит так:

"Аталанта" - "Фрозиноне"
"Болонья" - СПАЛ
"Кьево" - "Ювентуc"
"Эмполи" - "Кальяри"
"Лацио" - "Наполи"
"Милан" - "Дженоа"
"Парма" - "Удинезе"
"Сампдория" - "Фиорентина"
"Сассуоло" - "Интер"
"Торино" - "Рома"

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-игрок "Реала", нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отдыхал с семьей в Греции. Футболист щедро поблагодарил работников отеля "Коста-Наваріно". 


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