"Разгром на чужом грунте" - украинская теннисная сборная продолжает доминировать на кортах Москвы

Девушки без проблем одержали победу у пары Рика Фудзивара/Дария Юрак (японско-хорватской) в двух сетах - 6:4, 7:5. Спарринг продлился 84 минуты, где славянки успели реализовать 5 из 11 брейкпойнтив и отдал три гейма на своих подачах.

Также стали известные следующие пары турнирного посева: Юлия Гергес (Германия) - Ольга Данилович (Сербия), Анастасия Севастова (Латвия) - Александра Соснович (Беларусь), Валентина Ивахненко (Россия) - Анастасия Потапова (Россия).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинка Ястремская впервые в своей карьере попала в топ-100 рейтинга WTA. Кстати, с новым личным рекордом начинает неделю и Марта Костюк: 16-летняя украинка поднялась на пять позиций и заняла 129-е место.