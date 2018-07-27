Первая ракетка Украины отказалась выступать на соревнованиях в Москве

Об этом сообщает xsport.ua.

Как отмечается, основными причинами отказа спортсменки выступать в российской столице являются политические мотивы.

"Мы бы хотели увидеть Элину, и в будущем также будем готовы ее здесь принять и обеспечить безопасность на самом высоком уровне. Ну а в этом году получилось так, как получилось", - сообщил Островский.

Турнир серии WTA International Moscow River Cup проходит в Москве с 22 по 29 июля. Украину на этих соревнованиях представляли Ольга Янчук, которая не смогла преодолеть квалификацию, и Катерина Козлова, уступившая во втором круге.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетная Украины Элина Свитолина в дуэте с французом Николя Маю сумели в парном противостоянии одолеть соперников и выйти в следующий этап соревновний.