Первая ракетка Украины отказалась выступать на соревнованиях в Москве

Дректор теннисного турнира Александр Островский рассказал, что украинская теннисистка Элина Свитолина не захотела ехать на турнир Moscow River Cup в России. В то же время он выразил огромную надежду, что в будущем первая ракетка Украины все же выступит в Москве.
Об этом сообщает xsport.ua.
Как отмечается, основными причинами отказа спортсменки выступать в российской столице являются политические мотивы.
"Мы бы хотели увидеть Элину, и в будущем также будем готовы ее здесь принять и обеспечить безопасность на самом высоком уровне. Ну а в этом году получилось так, как получилось", - сообщил Островский.
Турнир серии WTA International Moscow River Cup проходит в Москве с 22 по 29 июля. Украину на этих соревнованиях представляли Ольга Янчук, которая не смогла преодолеть квалификацию, и Катерина Козлова, уступившая во втором круге.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетная Украины Элина Свитолина в дуэте с французом Николя Маю сумели в парном противостоянии одолеть соперников и выйти в следующий этап соревновний.