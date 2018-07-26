Украинка стала лучшей саблисткой на Кубке мира по фехтованию

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации фехтования.

В общем зачете саблисток Харлан набрала 190 очков опередив своих соперниц из России и Венгрии.

Это уже третья победа нашей спортсменки на Кубках мира.

Как сообщал "УРА-Информ", на Чемпионате мира по фехтованию в китайском Уси сразу двое украинцев вышли в полуфинал турнира. Поэтому сборная Украины будет иметь как минимум одну награду. Богдан Никишин в четвертьфинале обыграл американца Кертиса Макдоуалда, а Роман Свичкар - швейцарца Бенджамина Штеффена.