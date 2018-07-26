13:56 26.07.2018 | Спорт | Новости
100199893:roman_z

Украинка стала лучшей саблисткой на Кубке мира по фехтованию

Украинка Ольга Харлан победила на Кубке мира - 2018.

Украинка стала лучшей саблисткой на Кубке мира по фехтованию

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации фехтования.

В общем зачете саблисток Харлан набрала 190 очков опередив своих соперниц из России и Венгрии.

Это уже третья победа нашей спортсменки на Кубках мира.

Как сообщал "УРА-Информ", на Чемпионате мира по фехтованию в китайском Уси сразу двое украинцев вышли в полуфинал турнира. Поэтому сборная Украины будет иметь как минимум одну награду. Богдан Никишин в четвертьфинале обыграл американца Кертиса Макдоуалда, а Роман Свичкар - швейцарца Бенджамина Штеффена.


Поделиться
Читайте также:
 
Смех сквозь слезы: Комаров посочувствовал украинцам из-за проливных дождей - ФОТО В пятницу в Киеве отключат воду в четырех домах Во Вьетнаме произошло крушение истребителя, есть жертвы - ФОТО Сытник требует уволить Холодницкого
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив