11:19 26.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Тони Беллью считает, что сможет нокаутировать Александра Усика

Почетный чемпион мира по версии WBC Тони Беллью хочет драться с непобеждённым украинским боксёром-профессионалом Александром Усиком в первом тяжелом весе. Поединок может состоятся только при одном условии, если на кону будут стоять все пояса абсолютного чемпионо мира в первом тяжёлом весе.

Тони Беллью считает, что сможет нокаутировать Александра Усика

Об этом сообщает BoxingScene.com.

Как заверил британский боксер, Александр Усик готов сражаться в супертяжелом весе. При этом, Беллью отметил, что ему понадобиться немного больше времени для того, чтобы набрать соответствующий вес.

"Вероятно, это будет немного болезненно, но в конечном итоге я получаю возможность завоевать все четыре пояса. На самом деле, я считаю, что могу нокаутировать Усика", - сказал боксер по версии WBC.

Напоследок Тони Беллью признался, что он очень восхищен Усиком и тем, как он смог выиграть бой над Муратом Гассиевым. По его мнению, до четвертого раунда россиянин смотрелся абсолютно безамбициозным.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский боксер, а также бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев признался, что хотел бы провести реванш против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. 


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