Тони Беллью считает, что сможет нокаутировать Александра Усика

Об этом сообщает BoxingScene.com.

Как заверил британский боксер, Александр Усик готов сражаться в супертяжелом весе. При этом, Беллью отметил, что ему понадобиться немного больше времени для того, чтобы набрать соответствующий вес.

"Вероятно, это будет немного болезненно, но в конечном итоге я получаю возможность завоевать все четыре пояса. На самом деле, я считаю, что могу нокаутировать Усика", - сказал боксер по версии WBC.

Напоследок Тони Беллью признался, что он очень восхищен Усиком и тем, как он смог выиграть бой над Муратом Гассиевым. По его мнению, до четвертого раунда россиянин смотрелся абсолютно безамбициозным.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский боксер, а также бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев признался, что хотел бы провести реванш против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.