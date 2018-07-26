Тони Беллью считает, что сможет нокаутировать Александра Усика

Почетный чемпион мира по версии WBC Тони Беллью хочет драться с непобеждённым украинским боксёром-профессионалом Александром Усиком в первом тяжелом весе. Поединок может состоятся только при одном условии, если на кону будут стоять все пояса абсолютного чемпионо мира в первом тяжёлом весе.
Об этом сообщает BoxingScene.com.
Как заверил британский боксер, Александр Усик готов сражаться в супертяжелом весе. При этом, Беллью отметил, что ему понадобиться немного больше времени для того, чтобы набрать соответствующий вес.
"Вероятно, это будет немного болезненно, но в конечном итоге я получаю возможность завоевать все четыре пояса. На самом деле, я считаю, что могу нокаутировать Усика", - сказал боксер по версии WBC.
Напоследок Тони Беллью признался, что он очень восхищен Усиком и тем, как он смог выиграть бой над Муратом Гассиевым. По его мнению, до четвертого раунда россиянин смотрелся абсолютно безамбициозным.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский боксер, а также бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев признался, что хотел бы провести реванш против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.