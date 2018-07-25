Тренер "Ливерпуля" рассказал о задачах команды в предстоящем сезоне

Согласно словам наставника, "Ливерпуль" должен прежде всего играть в тот футбол, который даст возможность побеждать и выиграть трофеи. При этом, о них нельзя говорить до старта сезона, но команда сама ожидает от себя большего.

"Мы будем бороться за титул и за все кубки, в которых участвуем", - отметил Клопп.

Напоследок главный тренер "Ливерпуля" добавил, что у его команды самые высокие ожидания. В связи с этим необходимо показать лучший старт в сезоне.

"Я руковожу командой третий сезон, и каждый раз у нас был период, когда люди сомневались во мне или в прогрессе команды, но в конце концов все приходило в норму", - объяснил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", английский "Ливерпуль" официально объявил о трансфере 25-летнего полузащитника итальянской "Ромы" Алиссона, с которым после успешного прохождения медосмотра подписан долгосрочный контракт.