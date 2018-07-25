Гассиев заговорил о бое-реванше против Усика - ВИДЕО

Соответствующее заявление он заявил во время встречи с болельщиками и журналистами.

Как рассказал боксер РФ, в контракте о реванше ничего не было указано, однако все может поменяться в любой момент. В случве если это будет интересно фанатам и любителям бокса, то в любое время и в любом месте будет повторный поединок.

В то же время тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева Абель Санчес отметил, что сейчас необходимо проанализировать и разобрать допущенные ошибки, чтобы думать о дальнейших планах.

"Поражения – это тоже часть карьеры. Мурат это понимает и готов много работать, чтобы стать сильнее. Он молод, и у него впереди будет еще много важных боев", - сказал Санчес.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева.