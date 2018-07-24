Пакьяо госпитализировали в больницу за неделю до боя с Матиссе

Как известно, филиппинский боксер почувствовал боль в груди и не смог дышать, после чего ему сделали кардиограмму и обнаружили врожденную проблему с сердцем.

По рекомендации врачей, Пакьяо должен отказаться от боя.

Промоутер филиппинца Боб Арум считает, что врачи напрасно остерегают почти 40-летнего боксера и планирует следующий бой. Также он добавил, что в 1989 году у боксера была обнаружена такая же проблема, но его допустили к бою.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в финале Всемирно боксерской суперсерии в первом тяжелом весе украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева. Практически весь бой прошел "под диктовку" нашего соотечественника. Россиянин, даже несмотря на поддержку трибун, уже в третьем раунде растерялся и не мог "подогнать" свой тиль ведения боя под дистанцию Усика.