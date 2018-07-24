Неймар рассказал, каким должен быть идеальный день

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Как отметил бразильский футболист, идеальный день - это когда можна поиграть в покер или PlayStation, а еще тусоваться с подругой и расслабляться. Также самым лучшим днем в его жизни будет тогла, когда можна проснуться в любое время суток, а это всегда приятно.

"Я всегда стараюсь брать с собой сына. Я беру с собой много всего, но мой компьютер – это первое, что я хватаю", - подчеркнул Неймар.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", На плакат португальской службы экстренной помощи (INEM) попал бразильский форвард Неймар. На изображении представлены фото с матча 1/4 финала Чемпионата мира Бразилия - Бельгия. Представители INEM сделали акцент на симуляции игрока.