10:59 24.07.2018 | Общество | Новости
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Неймар рассказал, каким должен быть идеальный день

Нападающий сборной Бразилии и французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар поведал журналистам, какой по его мнению должен быть идеальный день. 

Неймар рассказал, каким должен быть идеальный день

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Как отметил бразильский футболист, идеальный день - это когда можна поиграть в покер или PlayStation, а еще тусоваться с подругой и расслабляться. Также самым лучшим днем в его жизни будет тогла, когда можна проснуться в любое время суток, а это всегда приятно.

"Я всегда стараюсь брать с собой сына. Я беру с собой много всего, но мой компьютер – это первое, что я хватаю", - подчеркнул Неймар.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", На плакат португальской службы экстренной помощи (INEM) попал бразильский форвард Неймар. На изображении представлены фото с матча 1/4 финала Чемпионата мира Бразилия - Бельгия. Представители INEM сделали акцент на симуляции игрока.


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