14:32 24.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Беленюк одержал золото на международном турнире в Турции

Украинской Сборной удалось одержать две медали на международном турнире по борьбе, который проходил в турецком Стамбуле.

Беленюк одержал золото на международном турнире в Турции

Первую золотую модель Жан Беленюк сумел выиграть в весовой категории до 87 килограмм, пишет SportArena.

На пути к финалу он победил украинца Андрея Антонюка, белоруса Радзика Кулиева и индийца Рамина Техерисартангга. Уже в финальном поединке украинец одолел азербайджанца Ислама Аббасова.

Вторую бронзовую медаль завоевал Денис Демьянков в весовой категории до 67 килограмм. Он победил азербайджанца Карима Яфарова и японца Шимоямаду Цучику в нижней сетке турнира.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева. Практически весь бой прошел "под диктовку" нашего соотечественника. Россиянин, даже несмотря на поддержку трибун, уже в третьем раунде растерялся и не мог "подогнать" свой тиль ведения боя под дистанцию Усика.


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