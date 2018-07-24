Беленюк одержал золото на международном турнире в Турции

Первую золотую модель Жан Беленюк сумел выиграть в весовой категории до 87 килограмм, пишет SportArena.

На пути к финалу он победил украинца Андрея Антонюка, белоруса Радзика Кулиева и индийца Рамина Техерисартангга. Уже в финальном поединке украинец одолел азербайджанца Ислама Аббасова.

Вторую бронзовую медаль завоевал Денис Демьянков в весовой категории до 67 килограмм. Он победил азербайджанца Карима Яфарова и японца Шимоямаду Цучику в нижней сетке турнира.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева. Практически весь бой прошел "под диктовку" нашего соотечественника. Россиянин, даже несмотря на поддержку трибун, уже в третьем раунде растерялся и не мог "подогнать" свой тиль ведения боя под дистанцию Усика.