Появились подробности, как Александра Усика встречали в Киеве - ФОТО

Об этом сообщает портал Isport.

Как отмечается, десятки журналистов и поклонников встретили украинского боксера аплодисментами, цветами и песней "Многая лета". Также люди кричали "Чемпион", кто-то начал скандировать "Слава Украине!". В ответ на это Усик выразил огромную благодарность за теплый прием. Вместе с тем он признался, что после боя еще не спал - ему удалось только полтора часа вздремнуть в самолете.

"Хочется доехать домой, принять душ и ножки вытянуть", - объяснил боксер.

При этом, Усик подчеркнул, что кубок Моххамеда Али в самолет не поместился. Теперь его везут из Москвы в машине.

Напоследок боксер рассказал, что в Москве много россиян болело за него. "Много местных ребят меня поддерживало. Я был прямо удивлен", - сказал Усик. Он также сообщил, что в России много его земляков-украинцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины. Премьер поблагодарил Сашу за качественный бой и подметил, что флаг Украины в скором времени будет развиваться не только на ринге стадиона "Олимпийский" в Москве.