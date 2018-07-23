Появились подробности, как Александра Усика встречали в Киеве - ФОТО

Сегодня ночью, 23 июля, в аэропорту "Киев" приземлился самолет украинского боксера Александра Усика, который накануне победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной суперсерии бокса и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
Об этом сообщает портал Isport.
Как отмечается, десятки журналистов и поклонников встретили украинского боксера аплодисментами, цветами и песней "Многая лета". Также люди кричали "Чемпион", кто-то начал скандировать "Слава Украине!". В ответ на это Усик выразил огромную благодарность за теплый прием. Вместе с тем он признался, что после боя еще не спал - ему удалось только полтора часа вздремнуть в самолете.
"Хочется доехать домой, принять душ и ножки вытянуть", - объяснил боксер.
При этом, Усик подчеркнул, что кубок Моххамеда Али в самолет не поместился. Теперь его везут из Москвы в машине.
Напоследок боксер рассказал, что в Москве много россиян болело за него. "Много местных ребят меня поддерживало. Я был прямо удивлен", - сказал Усик. Он также сообщил, что в России много его земляков-украинцев.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины. Премьер поблагодарил Сашу за качественный бой и подметил, что флаг Украины в скором времени будет развиваться не только на ринге стадиона "Олимпийский" в Москве.