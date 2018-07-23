14:30 23.07.2018 | Спорт | Новости
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Двое украинцев вышли в полуфинал Чемпионата мира по фехтованию

На Чемпионате мира по фехтованию в китайском Уси сразу двое украинцев вышли в полуфинал турнира. Поэтому сборная Украины будет иметь как минимум одну награду.

Двое украинцев вышли в полуфинал Чемпионата мира по фехтованию

Богдан Никишин в четвертьфинале обыграл американца Кертиса Макдоуалда (15:10), а Роман Свичкар - швейцарца Бенджамина Штеффена (15:12).

В полуфинале Никишин будет соревноваться с Рубеном Лимардо Гасконом, а Свичкар - с Яником Борелем. Поэтому оба украинца могут встретиться в финале. Если нет, то как минимум бронзовую награду сборная Украины получит.

Стоит отметить, что для Свичкаря это первое выступление на взрослом уровне. Никишин в 2015 году получил золотую награду в командном турнире в Москве.


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