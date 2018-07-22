Хацкевич похвалил своих подопечных за "академическую игру" в матче против "Шахтера"

По его словам, не обязательно тот, кто владеет мячом должен забивать. В первом тайме "Шахтер" показал потрясающую игру, у них было много моментов для реализации, но тактика игры от обороны сработала, и во втором тайме "бело-синие" уже "добивали" выдохнувшегося соперника.

На упрек со стороны журналиста в отношении преимущества соперника в контроле мяча Хацкевиц ответил следующее: "Где-то не хватало завершающего паса, где-то — точного удара. Но, в общем, мы только входим в сезон, и эта победа придаст нам как физических, так и моральных сил, а также уверенности в будущем".

Тренер также похвалил легионера Че Че, который прекрасно выступил в первой 45-минутке: "В общем, Че Че понравился. Возможно, не хватает пока взаимопонимания, но 45 отведенных минут от надежно сыграл в обороне. Так, не хватало остроты, но со временем, уверен, он продемонстрирует свои лучшие качества и будет добавлять с каждой игрой".

Как сообщалось в "УРА-Информ", хорватский защитник киевского " Динамо" Йосип Пиварич впоследствии может покинуть клуб. К футболисту проявляют интерес иностранные гранды.