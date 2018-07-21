Футбольный "эксчейндж": Гонсалес отправляется забивать в Бразилию

Сообщается, что руководства клубов договорились о трансфере хав-бэка сборной Парагвая Гонсалеса, который должен перейти в “Сантос”, а в сторону "Динамо" отправится 23-летний Витор Фрезарин.

Владелец бразильского клуба Хосе Карлос Гомес прокомментировал приезд "динамовца" в Бразилию: "Витор Фрезарин чувствует себя в порядке в связи с переходом. Еще нужно пройти медосмотр перед подписанием контракта".

Стоит напомнить, что 23-летний Витор Фрезарин выступает в «Сантосе» с 2016 года. В сезоне 2017/18 провел в составе команды 17 матчей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", лондонский "Вест Хэм" готовится к переговорам о трансфере защитника сборной Хорватии Домагоя Виды.