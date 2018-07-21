Домагой Вида может стать на защиту ворот англичан

Лондонский "Вест Хэм" готовится к переговорам о трансфере защитника сборной Хорватии Домагоя Виды. Об этом передает Milliyet.
Сейчас руководство английского клуба уже предложило турецкому "Бешикташу" за бывшего футболиста киевского "Динамо" 22 млн евро. Позже выяснилось, что лондонцы просто предложили более достойную оплату за способности Виды, нежели "Эвертон" и "Ливерпуль". Вероятно, что в начале сентября, если трансфер пройдет удачно, Вида присоединится еще к одному динамовцу Андрею Ярмоленко.
Напомним, что ФИФА не стала наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за его политические высказывания после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России.
Как сообщалось в "УРА-Информ", бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан займет должность советника в итальянском футбольном клубе "Ювентус".