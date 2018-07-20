Сборная Украины будет готовиться к Лиге наций в Киеве вместо Львова

Об этом сообщает zbirna.com.

Как отмечается, третьего сентября команда должна собратся украинской столице, где проведет несколько дней подготовки к матчу с чехами. Поселится сборная в отеле Alfavito, тренироваться будет на полях НТК им. Банникова и, в случае необходимости, на НСК Олимпийский.

В свою очередь после поединка против Чехии "желто-синие" сразу прилетят во Львов, где будут готовиться к игре против Словакии. В частности, которая состоится девятого сентября на Арене Львов при пустых трибунах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Франции с минимальным преимуществом одержала победу над командой Аргентины. Об этом передает официальный сайт соревнований. В первом тайме обе команды сумели реализовать собственные атакующие стратегии.