13:34 20.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины будет готовиться к Лиге наций в Киеве вместо Львова

Накануне тренерский штаб сборной Украины окончательно определился с планами подготовки к стартовому поединку Лиги наций, который пройдет шестого сентября в Чехии.

Сборная Украины будет готовиться к Лиге наций в Киеве вместо Львова

Об этом сообщает zbirna.com.

Как отмечается, третьего сентября команда должна собратся украинской столице, где проведет несколько дней подготовки к матчу с чехами. Поселится сборная в отеле Alfavito, тренироваться будет на полях НТК им. Банникова и, в случае необходимости, на НСК Олимпийский.

В свою очередь после поединка против Чехии "желто-синие" сразу прилетят во Львов, где будут готовиться к игре против Словакии. В частности, которая состоится девятого сентября на Арене Львов при пустых трибунах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Франции с минимальным преимуществом одержала победу над командой Аргентины. Об этом передает официальный сайт соревнований.  В первом тайме обе команды сумели реализовать собственные атакующие стратегии. 


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