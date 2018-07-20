21:51 20.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Рост Усика не поможет ему в спарринге в Гассиевым - боксеры провели процедуру взвешивания

Сегодня, 20 июля, в Москве состоялась процедура взвешивания двух боксеров в тяжелой весовой категории между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усикомперед финалом.

Рост Усика не поможет ему в спарринге в Гассиевым - боксеры провели процедуру взвешивания

Об этом говорится на официальном сайте готовящегося мероприятия. 

Так, Усик, владеющий поясами по версиям WBC и WBO, продемонстрировал на весах 89,9 кг.  Его визави из РФ имеет аналогичный вес в 90 кг. Некоторые специалисты, ранее прогнозировавшие 100-процентную победу украинца, засомневались в его существенном преимуществе, о котором говорилось ранее. Все-таки, рост Усика должен был быть неким "козырем" в противостоянии с непобедимым россиянином.

Напомним, что судьями, которые будут обслуживать поединок, находясь сбоку ринга станут:

– Робин Тейлор, Нью-Йорк Сити, штат Нью-Йорк;

– Мауро Ди Фиоре, родившийся в итальянском городе Лиццера, а ныне проживающий в Чикаго, штат Иллинойс;

– Филиппе Вербке, Дейнзе, Бельгия. Супервайзер, рефери и судья.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на днях в Москве состоялась пресс-конференция к предстоящему финалу WBSS на которой чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик поведал об своем отношении к Мохаммеду Али, а также о спарринг-партнерах. 


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