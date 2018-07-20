Рост Усика не поможет ему в спарринге в Гассиевым - боксеры провели процедуру взвешивания

Сегодня, 20 июля, в Москве состоялась процедура взвешивания двух боксеров в тяжелой весовой категории между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усикомперед финалом.
Об этом говорится на официальном сайте готовящегося мероприятия.
Так, Усик, владеющий поясами по версиям WBC и WBO, продемонстрировал на весах 89,9 кг. Его визави из РФ имеет аналогичный вес в 90 кг. Некоторые специалисты, ранее прогнозировавшие 100-процентную победу украинца, засомневались в его существенном преимуществе, о котором говорилось ранее. Все-таки, рост Усика должен был быть неким "козырем" в противостоянии с непобедимым россиянином.
Напомним, что судьями, которые будут обслуживать поединок, находясь сбоку ринга станут:
– Робин Тейлор, Нью-Йорк Сити, штат Нью-Йорк;
– Мауро Ди Фиоре, родившийся в итальянском городе Лиццера, а ныне проживающий в Чикаго, штат Иллинойс;
– Филиппе Вербке, Дейнзе, Бельгия. Супервайзер, рефери и судья.
Как сообщалось в "УРА-Информ", на днях в Москве состоялась пресс-конференция к предстоящему финалу WBSS на которой чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик поведал об своем отношении к Мохаммеду Али, а также о спарринг-партнерах.