"Ливерпуль" купил вратаря "Ромы" за рекордную сумму в истории футбола - ФОТО

Об этом сообщается на сайте команд.

По предварительным данным, сумма трансфера Алиссона составила 62,5 млн евро, что является мировым рекордом при переходах голкиперов. При этом римляне могут рассчитывать еще на 10 млн евро в качестве бонусов за успешное выступление бразильца.

Отметим, что прежний рекорд среди голкиперов принадлежал легендарному итальянцу Джанлуиджи Буффону, за которого «Ювентус» в 2001 году заплатил «Парме» огромные даже по нынешним меркам 53 млн евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборную Хорватии после чемпионата мира по футболу, который состоялся в Российской Федерации, встречали сотни тысяч болельщиков. Они заполонили улицу ещё за несколько часов до появления автобуса с игроками.