12:10 20.07.2018 | Спорт | Новости
100199356:labazovych

"Ливерпуль" купил вратаря "Ромы" за рекордную сумму в истории футбола - ФОТО

Английский "Ливерпуль" официально объявил о трансфере 25-летнего полузащитника итальянской "Ромы" Алиссона, с которым после успешного прохождения медосмотра подписан долгосрочный контракт. 

Об этом сообщается на сайте команд.

По предварительным данным, сумма трансфера Алиссона составила 62,5 млн евро, что является мировым рекордом при переходах голкиперов. При этом римляне могут рассчитывать еще на 10 млн евро в качестве бонусов за успешное выступление бразильца.

Отметим, что прежний рекорд среди голкиперов принадлежал легендарному итальянцу Джанлуиджи Буффону, за которого «Ювентус» в 2001 году заплатил «Парме» огромные даже по нынешним меркам 53 млн евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборную Хорватии после чемпионата мира по футболу, который состоялся в Российской Федерации, встречали сотни тысяч болельщиков. Они заполонили улицу ещё за несколько часов до появления автобуса с игроками. 


Поделиться
Читайте также:
 
Польша не будет отгораживаться забором от Украины В ГПУ рассказали о состоянии расследования дела Шеремета НБУ оценил, сколько украинских денег в ПИИ СБУ следит за работой Днепразота
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив