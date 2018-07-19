16:18 19.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Усик рассказал об своем отношении к Мохаммеду Али

На днях в Москве состоялась пресс-конференция к предстоящему финалу WBSS на которой чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик поведал об своем отношении к Мохаммеду Али, а также о спарринг-партнерах.

Усик рассказал об своем отношении к Мохаммеду Али

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Так, украинский боксер признался, что он родился в один день с Мохаммедом Али. Кроме того, тренер Усика постоянно ставил записи поединков американского чемпиона в пример и всегда говорил украинцу, что необходиом двигаться как Али. 

"Мне нравилось, как жил Али. Нравилось то, что он делал для других людей, как он жертвовал какими-то вещали ради других, в том числе и боксом", - отметил Александр Усик.

При этом, он рассказал, что спарринг-партнером моб бы стать Князев.

Кстати, финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира по версиям WBC и WBO Александр Усик растолковал гланую причину о том, почему он не желает проводить в российской столице занятия перед финалом WBSS с Муратом Гассиевым.


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