Футбольный клуб "Барселона" завершил сезон с рекордной выручкой

Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

Отмечается, расходы "Барселоны" в прошедшем сезоне составили 882 млн евро. При этом операционная прибыль составила 32 млн евро, из нее чистой прибыли - 13 млн евро. К 2021 году каталонцы планируют преодолеть планку дохода в 1 млрд евро.

В свою очередь, в минувшем сезоне команда продала бразильца Неймара за 222 млн евро, установив мировой рекорд для суммы трансфера.

Несмотря на продажу звездного нападающего, "Барселона" сумела стать чемпионом Испании и выиграть Кубок Короля.

Стои добавить, что новый сезон в испанской Примере начнется 18 августа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Международной федерации футбола обьявили 11 игроков, которые попали в символическую сборную чемпионата мира-2018.