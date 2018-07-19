14:39 19.07.2018 | Общество | Новости
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Футбольный клуб "Барселона" завершил сезон с рекордной выручкой

Испанский футбольный клуб "Барселона" получил рекордную в истории выручку в минувшем сезоне благодаря продаже своей звезды Неймара в парижский "ПСЖ". 

Футбольный клуб

Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

Отмечается, расходы "Барселоны" в прошедшем сезоне составили 882 млн евро. При этом операционная прибыль составила 32 млн евро, из нее чистой прибыли - 13 млн евро. К 2021 году каталонцы планируют преодолеть планку дохода в 1 млрд евро. 

В свою очередь, в минувшем сезоне команда продала бразильца Неймара за 222 млн евро, установив мировой рекорд для суммы трансфера.

Несмотря на продажу звездного нападающего, "Барселона" сумела стать чемпионом Испании и выиграть Кубок Короля.

Стои добавить, что новый сезон в испанской Примере начнется 18 августа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Международной федерации футбола обьявили 11 игроков, которые попали в символическую сборную чемпионата мира-2018.


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