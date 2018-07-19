10:57 19.07.2018 | Спорт | Новости
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ЧМ-2018: FIFA назвала символическую сборную - ФОТО

В Международной федерации футбола обьявили 11 игроков, которые попали в символическую сборную чемпионата мира-2018.

ЧМ-2018: FIFA назвала символическую сборную - ФОТО

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Согласно недавно полученным сведениям, больше всего мест получила команда-победитель турнира. Отмечается, что в сборную ЧМ-2018 вошли четыре игрока национальной команды Франции, два футболиста Хорватии, Бразилии и Англии, а также один бельгиец.

Вратарь: Уго Льорис (Франция)

Защитники: Киран Триппьер (Англия), Рафаэль Варан (Франция), Деян Ловрен (Хорватия) и Эшли Янг (Англия).

Полузащитники: Паулиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Эден Азар (Бельгия), Антуан Гризманн (Франция) и Неймар (Бразилия)

Нападающий: Килиан Мбаппе (Франция).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Международная федерация футбола попросит собственную съемочную группу и национальных телевещателей реже показывать в кадре привлекательных болельщиц во время трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. 


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