09:15 18.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Стало известно, кто будет судить бой Усик, – Гассиев

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым будет судить американский рефери.

Стало известно, кто будет судить бой Усик, – Гассиев

Как сообщается на сайте поединка, смотреть и выбирать победителя будет представитель WBO американец Селестино Руис. Он начал свою работу судьей в августе 2007 года и отсудил более 250 боев, в том числе 15 поединков за титул чемпиона мира.

Один раз Руис пересекался с украинскими боксерами – он работал на поединке Александра Гвоздика против Крейга Бейкера.

Судьями, которые будут обслуживать поединок, находясь сбоку ринга станут:

– Робин Тейлор, Нью-Йорк Сити, штат Нью-Йорк. Судья, лицензированная от IBF.

– Мауро Ди Фиоре, родившийся в итальянском городе Лиццера, а ныне проживающий в Чикаго, штат Иллинойс. Лицензирован WBC.

– Филиппе Вербке, Дейнзе, Бельгия. Супервайзер, рефери и судья. Лицензирован от WBA.

Четвертый судья, который войдет в игру в случае, если бой завершится вничью, станет Йорг Милке, Коттбус, Германия. Лицензирован WBO.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе  Александр Усик прекратил сотрудничество со своим наставником Сергеем Ватаманюком перед финальным боем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).


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