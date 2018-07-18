Сборная Хорватии решила как потратит призовые за ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич обратился к политикам с просьбой не пиарится за счет хорватских футболистов. Также Далич призвал политиков, не использовать футболки и любую другую атрибутику сборной в своих личных целях.

Как сообщают хорватские СМИ, все эти деньги будут направлены для детей, и использованы в корыстных целях. Фонд профинансирует детям отдых на море.

"Хорватским политикам, которые довели страну до состояния бедности не рады в нашей раздевалке, мы не хотим с вами фотографироваться и вести дела. Это вы сделали хорватов беднейшим народом Европы", – написал в своем письме глава команды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Сборную Хорватии после чемпионата мира по футболу, который состоялся в Российской Федерации, встречали сотни тысяч болельщиков. Они заполонили улицу ещё за несколько часов до появления автобуса с игроками.