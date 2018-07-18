Появились подробности отказа Усика от проведения открытой тренировки в Москве - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Как заявил украинский боксер, сейчас он находится в отличной спортивной форме и не видит проблему в том, чтобы на тренировке демонстрировать все свои достоинства. Поэтому, он вышел на ринг, но лишь для того, чтобы поприветствовать болельщиков.

"Люди должны оставаться голодными, нельзя их перекармливать. Они увидят все в субботу", - отметил украинец.

Вместе с тем Усик поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство. Он также уважает своего соперника, такие бои - украшение спорта. При этом украинский боксер не уточнил, состоится ли бой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик прекратил сотрудничество со своим наставником Сергеем Ватаманюком перед финальным боем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).