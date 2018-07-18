10:19 18.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199123:labazovych

Появились подробности отказа Усика от проведения открытой тренировки в Москве - ФОТО

Чемпион мира по версиям WBC и WBO Александр Усик растолковал гланую причину о том, почему он не желает проводить в российской столице занятия перед финалом WBSS с Муратом Гассиевым.

Появились подробности отказа Усика от проведения открытой тренировки в Москве - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Как заявил украинский боксер, сейчас он находится в отличной спортивной форме и не видит проблему в том, чтобы на тренировке демонстрировать все свои достоинства. Поэтому, он вышел на ринг, но лишь для того, чтобы поприветствовать болельщиков. 

"Люди должны оставаться голодными, нельзя их перекармливать. Они увидят все в субботу", - отметил украинец.

Вместе с тем Усик поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство. Он также уважает своего соперника, такие бои - украшение спорта. При этом украинский боксер не уточнил, состоится ли бой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе  Александр Усик прекратил сотрудничество со своим наставником Сергеем Ватаманюком перед финальным боем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).


Поделиться
Читайте также:
 
В Тернополе в одной из квартир прогремел взрыв, два человека травмированы Россию исключили из списка стран, производящих детали для Ан-178, - Порошенко Украину скоро посетит делегация Константинополя с новостями по Томосу В США демократы требуют заслушать переводчика Трампа на личной встрече с Путиным
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив