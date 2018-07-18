13:17 18.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ломаченко приедет в Москву поддержать Усика

Украинский чемпион легкого веса и друг Усика Василий Ломаченко приедет в российскую столицу, чтобы поддержать своего коллегу к предстоящему финалу Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя поясов WBA и IBF россиянина Мурата Гассиева.

Ломаченко приедет в Москву поддержать Усика

Об этом Усик рассказал во время общения с представителями СМИ после открытой тренировки, которую не стал проводить.

Сообщается, что Усик не испытывает никаких переживаний по поводу того, что бой пройдет на территории соперника:

"Мне абсолютно все равно, где выступать. Я готовлюсь и боксирую, это мое любимое занятие. Главное, чтобы бои такого масштаба организовывались и были. А где они будут — без разницы".

В свою очередь чемпион мира по версии WBO в легком весе Василий Ломаченко, восстанавливающийся после операции на плече заявил, что в субботу будет хороший и долгожданный бой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко в очередной раз продемонстрировал, как занимается на велотренажере и зачитал короткое четверостишие под соответствующую музыку.


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