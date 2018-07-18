Ломаченко приедет в Москву поддержать Усика

Украинский чемпион легкого веса и друг Усика Василий Ломаченко приедет в российскую столицу, чтобы поддержать своего коллегу к предстоящему финалу Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя поясов WBA и IBF россиянина Мурата Гассиева.
Об этом Усик рассказал во время общения с представителями СМИ после открытой тренировки, которую не стал проводить.
Сообщается, что Усик не испытывает никаких переживаний по поводу того, что бой пройдет на территории соперника:
"Мне абсолютно все равно, где выступать. Я готовлюсь и боксирую, это мое любимое занятие. Главное, чтобы бои такого масштаба организовывались и были. А где они будут — без разницы".
В свою очередь чемпион мира по версии WBO в легком весе Василий Ломаченко, восстанавливающийся после операции на плече заявил, что в субботу будет хороший и долгожданный бой.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко в очередной раз продемонстрировал, как занимается на велотренажере и зачитал короткое четверостишие под соответствующую музыку.