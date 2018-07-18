10:39 18.07.2018 | Спорт | Новости
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Экс-тренер "Реала" может перебраться в "Ювентус" вслед за Криштиану Роналду

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан займет должность советника в итальянском футбольном клубе "Ювентус".

Экс-тренер

Об этом сообщает портал Libertad Digital.

Как отмечается, наставник в возрасте 46 лет присоединится к итальянской команде в октябре, чтобы помогать спортивному директору Фабио Паратичи. Также известно, что на решение Зидана повлиял переход в "Ювентус" из "Реала" португальского нападающего Криштиану Роналду.

Стоит добавить, что Зидан являлся наставником мадридской команды с 2016 по 2018 год. За это время "Реал" становился чемпионом Испании и три раза выигрывал Лигу чемпионов. Он покинул пост главного тренера "Реала" 31 мая по собственному желанию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство  мадридского клуба в последнии дни активно ищет замену Криштиану Роналду, который объявил об уходе из клуба и близок к переходу в "Ювентус". Так, на сегодняшний день карьеру в "Реале" может продолжить нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн.


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