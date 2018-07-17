Усик прекратил сотрудничество с тренером перед боем с Гассиевым

Как отмечается, украинский боксер больше не хочет работать с человеком, который ему не помогает по-настоящему. В свяэи с этим Усик принял решение прекратить сотрудничество с тренером, который полноценно не помогал ему развиваться.

Вместе с тем чемпион мира подчеркнул, что не хочет работать с человеком "просто потому, чтобы кто-то был".

Кстати, в настоящее время с подготовкой к бою с Муратом Гассиевым Усику помогает его катмен Расс Анбер. Под руководством Анбера украинец уже проводил бой – с Майклом Хантером в США, сразу после того, как расстался с Али Баширом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира по версии WBC Тони Белью считает фаворитом поединка боксерской суперсерии (WBSS) между украинским чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым представителя из Украины.