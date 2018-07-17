16:30 17.07.2018 | Спорт | Новости
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Украинская теннисистка пробилась во второй круг турнира ITF

Украинская теннисистка Ангелина Калинина удачно стартовала на турнире ITF с призовым фондом 80 тыс долл в чешском Оломоуце.

Украинская теннисистка пробилась во второй круг турнира ITF

В первом круге уроженка Новой Каховки победила Агнеш Букту из Венгрии - 6:4, 6:3, сообщает Укринформ.

Встреча продолжалась ровно полтора часа.

За выход в четвертьфинал соревнований Ангнлина поспорит с победительницей матча между американкой Катериной Стюарт и Марией Марфутиной из России.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская стала первой спортсменкой, которой удалось подняться в сотню сильнейших женского тенниса.


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