Голкипер сборной Украины провел первую тренировку в "Реале" - ФОТО

Об этом сообщает официальный сайт "королевского клуба".

Как отмечается, футболисты "сливочных" вышли из отпуска и прошли плановый медосмотр, после чего состоялась и первая тренировка перед стартом сезона 2018/2019. Известно, что подготовка началась с колективнного поздравления Гарета Бейла, которому исполнилось 29 лет.

В свою очередь Андрей Лунин лично поздравил героя финала Лиги чемпионов в Киеве.

На данный момент пока неизвестно, начнет ли новый сезон Лунин именно в составе "Реала". Такое решение относительно украинца будет принято после турне в США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", недавно болельщики луганской "Зари" признали вратаря команды Андрея Лунина лучшим игроком клуба по итогам сезона 2017/18. В текущем сезоне голкипер провел 36 матчей в составе "Зари", в которых пропустил 54 мяча и 12 раз сохранил ворота сухими.