09:57 17.07.2018 | Общество | Новости
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"Добро пожаловать домой!": как сотни тысяч болельщиков встретили сборную Хорватии? - ФОТО

Сборную Хорватии после чемпионата мира по футболу, который состоялся в Российской Федерации, встречали сотни тысяч болельщиков. Они заполонили улицу ещё за несколько часов до появления автобуса с игроками. 

Об этом свидетельствуют снимки на официальной странице хорватской федерации по футболу в микроблоге в Twitter.

Отметим, что сборная вылетела из Москвы с часовой задержкой, а потому программа празднований немного сместилась. В результате из-за жары и долгого ожидания 500 человекам понадобилась медицинская помощь.

Прямо в аэропорту игроки и тренерский штаб "шашечных" поднялись в специальный двухэтажный автобус и на его крыше прокатились по столице. Как и в Париже, в Загребе на улицы в этот день вышло, кажется, всё население страны, даром что в ней проживают немногим более 4 млн человек.

Сами футболисты активно снимали происходящее внизу на свои смартфоны и пели песни в честь сборной вместе с болельщиками. Особенно активен был капитан команды Лука Модрич, признанный по итогам чемпионата лучшим футболистом турнира. По пути следования автобуса полузащитник "Реала" в солнцезащитных очках подхватил из рук одного из соотечественников фаер и принялся размахивать им, как заправский фанат.

Местные СМИ по окончании праздничных мероприятий сообщили, что в них приняли участие более 500 тыс. человек, или 20% населения страны.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Франции обыграла национальную команду Хорватии в финале чемпионата мира 2018 года. 


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