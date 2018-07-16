Украинка Ястремская впервые в своей карьере попала в топ-100 рейтинга WTA

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская стала первой спортсменкой, которой удалось подняться в сотню сильнейших женского тенниса. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".
За последний месяц Ястремская сыграла в финале на турнире ITF в Илкли, выиграла соревнования в Риме и дошла до полуфинала в Будапеште.
По итогам Уимблдона украинские теннисистки заняли следующие места в топ-100 рейтинга WTA:
5. Элина Свитолина (5020 очков);
39. Леся Цуренко (1295, потеряла 5 строчек);
81. Екатерина Бондаренко (812, опустилась на 2 позиции)
86. Екатерина Козлова (774, потеряла 19 строчек);
100. Даяна Ястремская (643, поднялась на 27 позиций).
Кстати, с новым личным рекордом начинает неделю и Марта Костюк: 16-летняя украинка поднялась на пять позиций и заняла 129-е место.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские теннисистки Элина Свитoлина, Леся Цуренкo, Екатерина Бондаренкo и Екатерина Кoзлова стали чемпионками наибольшего количества турниров в сезоне WTA.