16:21 15.07.2018 | Спорт | Новости
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Жоржиньо перешел в команду Романа Абрамовича

"Челси" обзавелись еще одним талантливым вингером. Об этом говорится на официальном сайте клуба. 

Жоржиньо перешел в команду Романа Абрамовича

Сообщается, что 26-летний итальянец, который стал первым летним новичком клуба. Он подписал пятилетний контракт и будет играть под номером пять. На своей презентации он признался, что с детства мечтал играть за "Челси" и теперь будет выкладываться на все 100 процентов, дабы подольше задержаться в клубе.

"Нелегко стать частью такой сильной команды и такого большого клуба, и я очень-очень рад. Мне нравится, что я буду играть в таком сложном чемпионате за команду, которая отдает все ради победы", - отмечает футболист.

Его экс-тренер Сарре считает, что для "Наполи" потеря Жоржиньо непоправима.  Жоржиньо был важным членом команды, 26-летний футболист крайне технический, может задавать темп, владея мячом, и обладает отличным пасом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно португальский нападающий Криштиану Роналду перешел в итальянский " Ювентус".


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