Жоржиньо перешел в команду Романа Абрамовича

Сообщается, что 26-летний итальянец, который стал первым летним новичком клуба. Он подписал пятилетний контракт и будет играть под номером пять. На своей презентации он признался, что с детства мечтал играть за "Челси" и теперь будет выкладываться на все 100 процентов, дабы подольше задержаться в клубе.

"Нелегко стать частью такой сильной команды и такого большого клуба, и я очень-очень рад. Мне нравится, что я буду играть в таком сложном чемпионате за команду, которая отдает все ради победы", - отмечает футболист.

Его экс-тренер Сарре считает, что для "Наполи" потеря Жоржиньо непоправима. Жоржиньо был важным членом команды, 26-летний футболист крайне технический, может задавать темп, владея мячом, и обладает отличным пасом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно португальский нападающий Криштиану Роналду перешел в итальянский " Ювентус".