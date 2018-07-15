Погба пообещал "рвать и метать" в финале Чемпионата мира-2018

По его словам, его команда больше никогда не допустит того, чтобы повторился сценарий Евро-2016 года, когда сборная Португалии одолела Францию со счетом - 2:0. После любого финала одна из двух команд обязательно оказывается погруженной в траур, говорит Погба.

На вопрос о возможном поражении от хорватов Погба ответил следующее: "Да, у меня был финал Лиги Европы УЕФА, выигранный в 2017 году вместе с "Манчестер Юнайтед", и все же можно сказать, что пока финалы для меня чаще оборачиваются разочарованиями".

Были ли хорваты сильны в течении всего турнира - безусловно "да", но африканских футболист считает, что он знает тактики игры хорватов как "свои пять пальцев": " Я очень хорошо знаю хорватских футболистов - это игроки мирового класса. Они пробились в плей-офф с очень сложной группы, а сегодня только одной команде суждено поднять над головой трофей. Это должны быть мы"

Как сообщалось в "УРА-Информ", вингер сборной Хорватии и каталонской "Барселоны" Иван Ракитич пообещал сделать татуировку на лбу, если его команде удастся завоевать кубок чемпионов мира.