Погба пообещал "рвать и метать" в финале Чемпионата мира-2018

Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Погба дал несколько комментариев журналистам накануне матча со сборной Хорватии. Об этом передает официальный сайт соревнований.
По его словам, его команда больше никогда не допустит того, чтобы повторился сценарий Евро-2016 года, когда сборная Португалии одолела Францию со счетом - 2:0. После любого финала одна из двух команд обязательно оказывается погруженной в траур, говорит Погба.
На вопрос о возможном поражении от хорватов Погба ответил следующее: "Да, у меня был финал Лиги Европы УЕФА, выигранный в 2017 году вместе с "Манчестер Юнайтед", и все же можно сказать, что пока финалы для меня чаще оборачиваются разочарованиями".
Были ли хорваты сильны в течении всего турнира - безусловно "да", но африканских футболист считает, что он знает тактики игры хорватов как "свои пять пальцев": " Я очень хорошо знаю хорватских футболистов - это игроки мирового класса. Они пробились в плей-офф с очень сложной группы, а сегодня только одной команде суждено поднять над головой трофей. Это должны быть мы"
Как сообщалось в "УРА-Информ", вингер сборной Хорватии и каталонской "Барселоны" Иван Ракитич пообещал сделать татуировку на лбу, если его команде удастся завоевать кубок чемпионов мира.