03:00 15.07.2018 | Спорт | Новости
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Иван Ракитич предложил своей жене интересное пари

Вингер сборной Хорватии и каталонской "Барселоны" Иван Ракитич пообещал сделать татуировку на лбу, если его команде удастся завоевать кубок чемпионов мира. Об этом передает Спорт-Экспресс.

Иван Ракитич предложил своей жене интересное пари

Полузащитник перед матчем дал несколько комментариев по поводу предстоящего спарринга со сборной Франции.

"С самого начала, как только стал играть за сборную Хорватии, попасть в финал чемпионата мира было заветной мечтой. Хотя давайте будем откровенными, сначала мы мечтали просто стабильно выходить в финальные части крупных турниров каждые два года", - говорит футболист.

Журналистам удалось выведать, что Иван поспорил со своей супругой, что, если его команде удастся победить французов, то он сделает какую-нибудь победную татуировку на лбу.

"У меня на лбу много свободного места. Думаю, это отличный вариант. Только с женой посоветуюсь..", - с улыбкой добавил Ракитич.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее известный 46-летний американский рэпер, актер и продюсер Снуп Дог решил сделать "небольшую" ставку накануне финала Чемпионата мира-2018, на котором встретятся сборные Франции и Хорватии


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