17:21 14.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Столичное "Динамо" успешно отыграло товарищеский матч на выезде

Киевское "Динамо" разгромило австрийский ФК "Тельфс". Об этом передает официальный сайт соревнований.

Столичное

В первом тайме стало понятно, что хозяевам не удастся навязать киевлянам свою игру. За 45 минут в воротах соперника отметились Шапаренко, Гарман и Андриевский. В начале второй половины спарринга игрок успешно закрепил за собой дубль.

Во втором тайме ударную трехминутку киевляне провели с 69 по 72-ю, когда забивали Смирный и Дегтярев. К концу встречи еще дубль оформил Виталий Буяльский, который появился на поле во втором тайме. Хацкевич решил "протестить" купленного новичка и выпустил поиграть Сидклея, который пробегал на поле до конца матча.

Заключительный поединок сборов "бело-синие" проведут с чешской "Викторией Пльзень".

Как сообщалось в "УРА-Информ", защитник киевского " Динамо" и сборной Хорватии Йосип Пиварич первым среди игроков украинской Премьер-лиги пробился в финал чемпионата мира. 


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