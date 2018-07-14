13:46 14.07.2018 | Спорт | Новости
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Сегодня сборные Англии и Бельгии будут бороться за третье место на Чемпионате мира-2018

Вечером в Санкт-Петербурге состоится предпоследний матч Чемпионата мира-2018, на которых сборные Бельгии и Англии поведут борьбу за бронзовые комплекты наград.

Сегодня сборные Англии и Бельгии будут бороться за третье место на Чемпионате мира-2018

Об этом передает официальный сайт соревнований.

Обе команды были в шаге от участие в финале турнира, но оступились и теперь Англия и Бельгия должны взять себя в руки и найти силы, чтобы побороться за третье место. Для англичан результат на этом турнире и без того оказался самым существенным со времен второй половины ХХ века. Для них третье место станет самым значительным успехом со времен триумфального для них ЧМ-1966. 

Для бельгийцев сегодня будет еще один шанс на большой успех: завоевав “бронзу”, эта команда превзойдет легендарное достижение сборной, ставшей четвертой на ЧМ-1986 Мексике. Команда Бельгии наполовину состоит из 30-летних "старичков", которые, как показала практика, ничуть не уступают своим скоростным соперникам, вроде Кейна или Лукаку.

Как сообщалось в "УРА-Информ", известный 46-летний американский рэпер, актер и продюсер Снуп Дог решил сделать "небольшую" ставку накануне финала Чемпионата мира-2018, на котором встретятся сборные Франции и Хорватии.


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