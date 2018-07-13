02:00 13.07.2018 | Спорт | Новости
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ФИФА запрещает показывать слишком красивых болельщиц на матчах ЧМ-2018

Международная федерация футбола попросит собственную съемочную группу и национальных телевещателей реже показывать в кадре привлекательных болельщиц во время трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. 

ФИФА запрещает показывать слишком красивых болельщиц на матчах ЧМ-2018

Правда, такое решение было принято, когда до конца мундиаля осталось всего два матча – поединок за третье Англия – Бельгия место и финал Франция – Хорватия.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на руководителя департамента корпоративной социальной ответственности ФИФА Федерико Аддиечи.

Решение ФИФА связано с проявлениями сексизма по отношению к болельщицам и журналисткам, работающим на ЧМ-2018, пишет агентство.

Организация против дискриминации в футболе сообщила ФИФА о примерно 30 случаях "сексизма на улицах" во время ЧМ-2018. Директор FARE Пьяра Поуар заявил, что в половине случаев объектами приставаний становились журналистки, находившиеся в прямом эфире. По оценкам Поуар, незарегистрированных случаев проявления сексизма по отношению к российским женщинам могло быть до 10 раз больше.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", администраторы страницы ФИФА в Facebook закрыли возможность оставлять отзывы после массы негативных оценок. Теперь на странице футбольной организации в Facebook отсутствует рубрика "Отзывы" и возможность рейтингования. К таким действиям администраторы прибегли после того, как их страница получила более 153 тыс. негативных отзывов. В результате этого рейтинг страницы упал до 1,1 балла из 5 возможных.


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