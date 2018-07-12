Состоится ли реванш Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом?

Как сообщает издание ESPN, выставочный бой должен был пройти в рамках ежегодного 56-го конгресса WBC, который примет украинская столица с 30 сентября по 5 октября.

Известно, что менеджеры Льюиса обратились в WBC с целью уведомить, что никаких предложений о выставочном бое с Кличко они не получали.

В свою очередь Виталий Кличко отметил, что все вырученные средства от реванша должны были пойти на благотворительность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мэр Киева Виталий Кличко снова проведет бой с бывшим абсолютным чемпионом мира Ленноксом Льюисом. Поединок легендарных боксеров состоится в Киеве во время 56-го конгресса WBC, сообщает Братство Кличко. Формат боя пока не афишируется, но известно, что он будет иметь выставочный статус в рамках благотворительного аукциона.