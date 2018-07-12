"Реал" представит Лунина на следующей неделе

Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что наиболее вероятно, что просмотр пройдет на Сантьяго Бернабеу в понедельник, 16 июля. Тем не менее на сегодняшний день соответствующая информация не подтверждена.

Руководство клуба также сообщает, что во время мероприятия также будут представлены и другие новички команды - Альваро Одриосола и Винисиус Жуниор.

Добавим, 19-летний Андрей Лунин перешел в Реал из Зари в прошлом месяце за 8,5 миллиона евро, что является рекордом луганского клуба.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Мадридский "Реал" не смог закрепить преимущество в спарринге с итальянским "Ювентусом".