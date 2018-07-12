13:58 12.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100198683:labazovych

"Реал" представит Лунина на следующей неделе

Испанский профессиональный футбольный клуб "Реал" в середине июля планирует презентовать 19-летнего украинского вратаря Андрея Лунина в качестве нового игрока.

Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что наиболее вероятно, что просмотр пройдет на Сантьяго Бернабеу в понедельник, 16 июля. Тем не менее на сегодняшний день соответствующая информация не подтверждена.

Руководство клуба также сообщает, что во время мероприятия также будут представлены и другие новички команды - Альваро Одриосола и Винисиус Жуниор.

Добавим, 19-летний Андрей Лунин перешел в Реал из Зари в прошлом месяце за 8,5 миллиона евро, что является рекордом луганского клуба.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Мадридский "Реал" не смог закрепить преимущество в спарринге с итальянским "Ювентусом".


Поделиться
Читайте также:
 
Миротворцы ООН должны получить доступ к российско-украинской границе - НАТО Два блока Приднепровской ТЭС переведут с антрацита на газовый уголь Укрзализныця удвоила пассажирские перевозки в Европу - ФОТО Оккупанты в Крыму могут организовать теракты
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив