Тренер сборной Франции может войти в историю

После победы сборной Франции в полуфинале Чемпионата мира по футболу её тренер может попасть в исторические хроники.

Наставник французов Дидье Дешам может стать третьим человеком в истории, который выигрывал чемпионат мира и в качестве игрока, и в качестве тренера. Ранее подобное достижение покорялось бразильцу Марио Загало (1958 год – в качестве игрока, 1970 – в качестве тренера) и немцу Францу Беккенбауэру (1974 и 1990).

Напомним, Дидье Дешам в статусе капитана сборной Франции выиграл домашний для французов чемпионат мира 1998-го года.

Как сообщал ране "УРА-Информ", сборная Франции со счетом 1: 0 обыграла сборную Бельгии в полуфинальном матче во вторник, 10 июля. Отметим, что французы сыграют в финале с победителем матча Англия - Хорватия , который состоится сегодня.