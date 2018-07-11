14:32 11.07.2018 | Спорт | Новости
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Тренер сборной Франции может войти в историю

Дидье Дешам имеет шанс стать третьим в мире, у кого получится стать чемпионом мира в разных амплуа

Тренер сборной Франции может войти в историю

После победы сборной Франции в полуфинале Чемпионата мира по футболу её тренер может попасть в исторические хроники.

Наставник французов Дидье Дешам может стать третьим человеком в истории, который выигрывал чемпионат мира и в качестве игрока, и в качестве тренера. Ранее подобное достижение покорялось бразильцу Марио Загало (1958 год – в качестве игрока, 1970 – в качестве тренера) и немцу Францу Беккенбауэру (1974 и 1990).

Напомним, Дидье Дешам в статусе капитана сборной Франции выиграл домашний для французов чемпионат мира 1998-го года.

Как сообщал ране "УРА-Информ"сборная Франции со счетом 1: 0 обыграла сборную Бельгии в полуфинальном матче во вторник, 10 июля.  Отметим, что французы сыграют в финале с победителем матча Англия - Хорватия , который состоится сегодня.


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