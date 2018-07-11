11:15 11.07.2018 | Спорт | Новости
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Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ-2018 - ФОТО

Сборная Франции со счетом 1: 0 обыграла сборную Бельгии в полуфинальном матче во вторник, 10 июля. Об этом сообщает агенство Reuters.

Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ-2018 - ФОТО

Отметим, что французы сыграют в финале с победителем матча Англия - Хорватия , который состоится сегодня.

В начале матча мяч находился в основном у французов. Затем инициативу перехватили бельгийцы и до конца матча мяч преимущественно находился под их контролем, однако французы живо контратаковали.

Французский нападающий Оливье Жиру трижды подходил к воротам Бельгии в течение второй трети первого тайма, однако опасные моменты так и не переросли в забитые голы. Во время первого тайма комментаторы отметили высокую динамику игры, высокую точность передач обеих команд и отсутствие пауз и заминок на поле.

Во второй половине матча удача оставила бельгийцев. На пятьдесят первой минуте французский защитник Юмтити забил головой гол в ворота бельгийской сборной. Таким образом Юмтити приобщившись в клуб французских защитников, которые забили четыре из шести последних голов в полуфиналах на Чемпионатах мира. Полузащитник бельгийцев Эден Азар, а вскоре и защитник Тоби Алдервейрелд получили желтые карточки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лично прибудет в Россию, чтобы поддержать футбольную сборную накануне полуфинального матча с Бельгией. Аналогично свое присутствие подтвердил и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, который также намерен присутствовать в Санкт-Петербурге во вторник, 11 июля.


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