Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ-2018 - ФОТО

Отметим, что французы сыграют в финале с победителем матча Англия - Хорватия , который состоится сегодня.

В начале матча мяч находился в основном у французов. Затем инициативу перехватили бельгийцы и до конца матча мяч преимущественно находился под их контролем, однако французы живо контратаковали.

Французский нападающий Оливье Жиру трижды подходил к воротам Бельгии в течение второй трети первого тайма, однако опасные моменты так и не переросли в забитые голы. Во время первого тайма комментаторы отметили высокую динамику игры, высокую точность передач обеих команд и отсутствие пауз и заминок на поле.

Во второй половине матча удача оставила бельгийцев. На пятьдесят первой минуте французский защитник Юмтити забил головой гол в ворота бельгийской сборной. Таким образом Юмтити приобщившись в клуб французских защитников, которые забили четыре из шести последних голов в полуфиналах на Чемпионатах мира. Полузащитник бельгийцев Эден Азар, а вскоре и защитник Тоби Алдервейрелд получили желтые карточки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лично прибудет в Россию, чтобы поддержать футбольную сборную накануне полуфинального матча с Бельгией. Аналогично свое присутствие подтвердил и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, который также намерен присутствовать в Санкт-Петербурге во вторник, 11 июля.