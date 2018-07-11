Ещё один боксёрский титул может стать украинским

Об этом сообщает издание Boxing News..

Промоутер украинца - Лу Дибелла, подтвердил слова представителя американца - Эдди Хирна, назвав предстоящий бой Джейкобса и Деревянченко одним из лучших в истории средней весовой категории.

По словам Хирна, после нескольких недель переговоров с Лу Дибеллой была договоренность о проведении боя Джейкобс – Деревянченко. Порединок Деревянченко – Джейкобс может состояться в середине осени нынешнего года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинские боксеры вошли в топ-5 лучших бойцов независимо от весовой категории. Лидерство в списке крепко держит в тяжелой весовой категории Александр Усик, который на идет впереди Гассиева, Гловацкого, Бриедиса и Лебедева.