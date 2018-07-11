15:30 11.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ещё один боксёрский титул может стать украинским

Экс-чемпион мира по версии WBA в среднем весе американец Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО) и официальный претендент на титул IBF украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) согласовали детали проведения боя за вакантный пояс IBF.

Ещё один боксёрский титул может стать украинским

Об этом сообщает издание Boxing News..

Промоутер украинца - Лу Дибелла, подтвердил слова представителя американца - Эдди Хирна, назвав предстоящий бой Джейкобса и Деревянченко одним из лучших в истории средней весовой категории.

По словам Хирна, после нескольких недель переговоров с Лу Дибеллой была договоренность о проведении боя Джейкобс – Деревянченко. Порединок Деревянченко – Джейкобс может состояться в середине осени нынешнего года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"украинские боксеры вошли в топ-5 лучших бойцов независимо от весовой категории. Лидерство в списке крепко держит в тяжелой весовой категории Александр Усик, который на идет впереди Гассиева, Гловацкого, Бриедиса и Лебедева.


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