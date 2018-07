ФИФА выписало штраф Вукоевичу за поддержку Украины – ВИДЕО

Соответствующую информацию передает футбольный ресурс Four Four Two.

Как известно, штраф составляет около 15 тысяч долларов.

Бывший игрок уже отстранен Хорватским футбольным союзом от участия в чемпионате мира-2018. Кроме того, организация лишила его аккредитации на ЧМ-2018.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Федерация футбола Хорватии уволила экс-динамовца Огнена Вукоевича за видео с Домагоем Видой со словами Слава Украине. В заявлении федерации говорится, что видео, которое снял Вукоевич - спорное. Также Вукоевич и Вида извинились за сказанное. Вукоевич работал в сборной Хорватии скаутом.