10:33 10.07.2018 | Спорт | Новости
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ФИФА выписало штраф Вукоевичу за поддержку Украины – ВИДЕО

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение выдать штраф бывшему члену делегации сборной Хорватии Огнену Вукоевичу за неспортивное поведение после четвертьфинальной встречи с хозяевами чемпионата мира-2018.

ФИФА выписало штраф Вукоевичу за поддержку Украины – ВИДЕО

Соответствующую информацию передает футбольный ресурс Four Four Two.

Как известно, штраф составляет около 15 тысяч долларов.

Бывший игрок уже отстранен Хорватским футбольным союзом от участия в чемпионате мира-2018. Кроме того, организация лишила его аккредитации на ЧМ-2018.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Федерация футбола Хорватии уволила экс-динамовца Огнена Вукоевича за видео с Домагоем Видой со словами Слава Украине. В заявлении федерации говорится, что видео, которое снял Вукоевич - спорное. Также Вукоевич и Вида извинились за сказанное. Вукоевич работал в сборной Хорватии скаутом.


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