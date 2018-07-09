03:00 09.07.2018 | Общество | Новости
100198403:roman

Макрон отказался бойкотировать Чемпионат мира-2018

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лично прибудет в Россию, чтобы поддержать футбольную сборную накануне полуфинального матча с Бельгией. Об этом передает AFP.

Макрон отказался бойкотировать Чемпионат мира-2018

Аналогично свое присутствие подтвердил и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, который также намерен присутствовать в Санкт-Петербурге во вторник, 11 июля. 

Напомним, что брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что Европейский парламент может объявить дипломатический бойкот футбольному Чемпионату мира-2018 в России. Еще в апреле депутаты Европейского парламента подписали письмо с призывом к правительствам стран ЕС объявить дипломатический бойкот чемпионату мира по футболу, который пройдет летом этого года на территории России. 

Примечательно, что французский президент Макрон очень быстро забыл о подписанном документе, особенно после выхода национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее правительство Швеции, после прохода своей сборной в основную сетку Мундиаля, заявило об отказе бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018.


Поделиться
Читайте также:
 
Петр Порошенко почтил память погибших поляков в 1943-1944 годах в ходе Волынской трагедии Украинские политики должны раз и навсегда отказаться от ультраправого национализма, - Волкер Англичане устроили мародерство в сети шведских магазинов IKEA Украинские военные продолжают оттеснять боевиков прямо к российской границе
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив