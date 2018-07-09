Макрон отказался бойкотировать Чемпионат мира-2018

Аналогично свое присутствие подтвердил и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, который также намерен присутствовать в Санкт-Петербурге во вторник, 11 июля.

Напомним, что брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что Европейский парламент может объявить дипломатический бойкот футбольному Чемпионату мира-2018 в России. Еще в апреле депутаты Европейского парламента подписали письмо с призывом к правительствам стран ЕС объявить дипломатический бойкот чемпионату мира по футболу, который пройдет летом этого года на территории России.

Примечательно, что французский президент Макрон очень быстро забыл о подписанном документе, особенно после выхода национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее правительство Швеции, после прохода своей сборной в основную сетку Мундиаля, заявило об отказе бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018.