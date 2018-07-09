Домагой Вида избежал дисквалификации за свои "проукраинские" высказывания

Британский журналист Associated Press Джеймс Еллингворт на своей Twitter-странице написал, что Вида не будет дисквалифицирован на полуфинальный матч ЧМ-2018 против Англии. Он получил только формальное предупреждение от ФИФА.

Кроме того, журналист опубликовал снимок со словами представителя ФИФА: "Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии".

Напомним, что после победы над сборной России Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, где Домагой кричал "Слава Украине!".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу российская сборная завершила выступление на турнире уступив хорватам.