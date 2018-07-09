Домагой Вида избежал дисквалификации за свои "проукраинские" высказывания

ФИФА не стала наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за его политические высказывания после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России. Об этом передает Associated Press.
Британский журналист Associated Press Джеймс Еллингворт на своей Twitter-странице написал, что Вида не будет дисквалифицирован на полуфинальный матч ЧМ-2018 против Англии. Он получил только формальное предупреждение от ФИФА.
Кроме того, журналист опубликовал снимок со словами представителя ФИФА: "Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии".
Напомним, что после победы над сборной России Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, где Домагой кричал "Слава Украине!".
Как сообщалось в "УРА-Информ", в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу российская сборная завершила выступление на турнире уступив хорватам.